Dha Ankara -Ak Parti Genel Merkezi Önünde İntihar Girişimi (2)

GELDİĞİ KAMYONETTE POLİS İNCELEME YAPIYOR



Ankara'daki Ak Parti Genel Merkezi önüne elindeki pompalı tüfekle gelen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Ehliyetine el konulduğu için çalışamadığı için intihar girişiminde bulunduğu belirtilen kişi polis tarafından ikna edildi. Polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan kişinin geldiği kamyonette inceleme yapıyor.



Görüntü Dökümü



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Polis ekiplerinden görüntü



intihar girişiminde bulunan kişinin Ak Parti Genel Merkezi önüne geldiği kamyonet



polisin inceleme yapması



detaylar



Haber: ANKARA



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