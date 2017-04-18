Dha Ankara - Agit Heyeti Ysk'da (2)

TANA DE ZULUETA : NİHAİ RAPORUMUZ 8 HAFTA SONRA YAYINLANACAK



AGİT/DKİHB Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta ve beraberindekiler Yüksek Seçim Kurulu'na gelerek referandum ön raporlarını sundu. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Heyet Başkanı Tana de Zulueta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AGİT raporuna olan eleştirilerinin sorulması üzerine "Buraya Türk yetkililerinin daveti üzerine geldik. Görevimizi tamamladık. Bu konuda yorumum yok" ifadelerini kullandı.



"NİHAİ RAPORUMUZ 8 HAFTA SONRA YAYINLANACAK"



Heyet Başkanı Tana de Zulueta, "Nihai raporumuz 8 hafta sonra yayınlanacak. Bugün buraya nezaket ziyaretinde bulunduk. Raporumuzun bir kopyasını YSK ile paylaştık. Bu süreçte bize sağladıkları destek, işbirliği için teşekkür etmek üzere buradaydık" diye konuştu.



Görüntü dökümü



-Tana de Zulueta'nın açıklaması



-Detaylar



Haber-Kamera: Tahsin GÜNER - Muhammet BAYRAM / ANKARA, -