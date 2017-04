Dha Ankara- Agit/dkihb Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta : Seçim Kurulu'nun...

"DEĞERLENDİRMEMİZDE KESİNLİKLE EŞİT OLMAYAN BİR OYUN SAHASI OLDUĞUNU SÖYLEDİK"



"Halkın iradesinin açık ve adil bir şekilde referanduma yansıdığını söylemek mümkün mü?" sorusuna Tana de Zulucta, "Değerlendirmemizde kesinlikle eşit olmayan bir oyun sahası olduğunu söyledik. Bu tek başına erişimde eşitlik tarafsızlık taahhütlerinin yerine getirilmemesi anlamına geliyor. Sonuç nasıl olurdu konusuna bizim görevimizin, yetkimizin çok ötesinde. Buna ya mahkeme ya da tarih karar verecekö diye yanıt verdi.



"EŞİT FIRSATLARI OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİM"



Aynı soruya Cezar Florin Preda, "Her iki tarafın eşit fırsatları olmadığını söylemiştim" diye yanıt verdi.



"YSK'NIN MÜHÜRSÜZ ZARF VE PUSULALARI) "KANUN İLE ÇELİŞKİLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİK"



"YSK'nın mühürsüz zarf ve pusulaların geçersiz olacağına yönelik açıklamasından sonra YSK ile iletişime geçtiniz mi? açıklamaları sizi tatmin etti mi? YSK'nın başkanının konuya ilişkin örnekleri kanunun kabul edilmesinden önceki döneme ait" sorusu üzerine Tana de Zulucta, "Böyle bir kararın özellikle o noktada alınmasının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını ve kanun ile çelişkili olduğunu söyledik. Kendileri ile bu konuda bir toplantı yapma fırsatımız olmadı. Basın bildirisinin aynısı bize de geldi" dedi.



"KÜRT İLLERİNDEKİ DURUM"



"Kürt illerinde daha fazla sıkıntı yaşandığı tartışmaları var bu konudaki görüşleriniz nedir?" sorusu üzerine Cezar Florin Preda, "Türkiye çok büyük bir ülke. Eşit bir dağılım yapmaya çalışıyoruz. Meslektaşlarımız güneydoğuya gidiyor. Topladıkları bütün bilgiler şu anki analizimize yansımış durumda. Bazı bölgelerde sorunlar var dedik. Ama faaliyet olarak bütün Avrupalı gözlemciler aynı şekilde etkilenmiş değildir diyebiliriz. İstediğimiz sandık başına gittik. Gözlemlemede bulanabildik. Bu bir gerçek. Yasalar bize ne kadar yetki veriyorsa yapabileceğimiz kadar gittik ve gözlemlemede bulunduk" diye yanıt verdi.



"SONUÇLARI VEREN ANADOLU AJANSI KAYNAKLARININ NE OLDUĞUNU SORUŞTURDUK BİZE SÖYLENMEDİ"



"Sonuçların bir haber ajansı tarafından verilmesi doğru mu? Referandum performansı nasıldı?" sorusu üzerine Tana de Zulucta, "Sonuçların Anadolu Ajansı devlete ait bir ajans tarafından verilmesi konusu kaynaklarının ne olduğunu soruşturduk. Bize bu söylenmedi. Partilerin paralel sayımları da vardı. Partilerin gerçek zamanlı olarak elektronik sitem aracılığıyla sonuçlara erişim olduğu söylendi. Bunun tüm partilere verilmesi gerekirken tüm partilere verilmediği bilgisine sahibiz. Bir ara bilgi akışının da kesildiği söz konusu oldu. 6 dakikalık bir kesinti oldu YSK tarafında. sonuçların nasıl Anadolu Ajansı tarafından elde edildiğine dair bir bilgiye ulaşamadık" diye konuştu.



(REFERANDUMDA HİLE YAPILDI MI?) "ÖRNEK YOK OLDUYSA BİLE BUNLARI RAPOR EDEMEDİK"



"Referandumda hile yapıldı mı?" sorusuna, Tana de Zulucta, "AGİT taahhütleri arasında seçmenin iradesine saygı gösterilmesi de var. Bu iradeyi ihlal eden herhangi bir seçim bir numaralı taahhüt ile uyumlu olmayacaktır. Bugünkü ön rapor bununla ilgili herhangi bir örnek vermiyor çünkü olduysa bile bunları rapor edemedik. Ülkede bulunduğumuz süre boyunca itiraz ve şikayetler bize geldiğinde değerlendirmeye çalışarak raporumuza dahil edeceğiz. Tavsiyelerde bulunuyoruz. Herhangi bir yaptırım yetkisi yok AGİT'in" diye yanıt verdi.



"GENEL SEKRETERİMİZİN YAPTIĞI 'ZARLAR ATILDI' AÇIKLAMASI ÇOK ÖNEMLİYDİ"



Aynı soruya, Cezar Florin Preda, "Burada hileden bahsetmiyoruz. Hiçbir bilgiye sahip değiliz. Farklı tarafların yaptıkları açıklamalar var. Genel sekreterimiz bir basın açıklaması yapmıştı. Çok önemliydi ve şunu dedi; 'zarlar atıldı.' Türk yetkililerin rolü YSK'nın rolünden bahsedebiliriz. Yasallık ya da şeffaflık konusunda ne yapıldığına dair onlar sorumluluk sahibi. Bizim sorumluluğumuz, yetkimiz değil ne olduğunu söylemek. Yetki sahibi olan kurumların yetkisinde. Bu çok önemli bir süreç hem Türkiye hem Avrupa için. Şu anda bizde yok bilinmez, bilmiyoruz" diye yanıt verdi.



"YABANCI MEDYAYI İZLEMİYORUZ"



"Yabancı medya niye raporunuzda yer almıyor?" sorusu üzerine Tana de Zulucta, "Yabancı medyayı izlemiyoruz çünkü. Yurt dışında yapılan oylamayı da izlemiyoruz. Gelecekte prosedürler değişebilir ülke dışında yapıla oylamayı da izlememiz mümkün olabilir. Ama şu anda durum böyle değil. Yabancı medya kendi dillerinde" ifadelerini kullandı.



"TÜRK MEDYASI SEÇİM KAMPANYASINDAKİ DENGEYİ ETKİLEDİ"



Aynı soruya, Cezar Florin Preda, "Her şeye dikkatle baktık. Hepimiz referandum öncesi neler oldu biliyoruz. Belgelere sahibiz. Türkiye için geçerli olan belgeler var. Türkiye'de ne olup bitiyor çok dikkatli bir şekilde izledik, izliyoruz devam da edeceğiz. Farklı bilgiler var doğru. Herkesin farklı bilgileri var. Herkesin farklı bilgileri var. Uluslararası medya bizim yetki alanımızda değil. Bizim için önemli olan Türk medyası bu konuda ne dedi? Çünkü Türk medyası seçim kampanyasındaki dengeyi etkiledi" diye yanıt verdi.



"HAYIR PARTİSİ'NİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN KABUL EDİLMEMESİ RAPORUMUZDA"



"Hayır Partisi kurulmuş isminden dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanmıyor. Raporunuzda bu değerlendirilecek mi? Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Tana de Zulucta, "Hayır Partisi'nin yaptığı başvurunun kabul edilmemesi raporumuzda. Bu konuya eğildik. Türkiye'deki kayıtlı 92 partiden sadece 10 tanesi bu referandum kampanyasına katılabildi. Sivil toplum örgütleri de katılamadı. YSK'nın elektronik veri iletim sistemi ile ilgili olarak bu sistem denetime açık. Şu ana kadar bize aksi bir şey iletmediler. Bu konuda kaygıları varsa biz dönmeden bize de iletebilirler" diye konuştu.



