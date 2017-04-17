Dha Ankara- Agit/dkihb Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta : Seçim Kurulu'nun...

"YASAL ÇERÇEVENİN GERÇEK ANLAMDA DEMOKRATİK STANDARTLARA UYMADIĞINI SÖYLEDİM"



Türkiye'de bulunan uluslararası referandum gözlemcileri basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "CHP ve HDP referandumun iptal edilmesi gerektiğini binlerce oyun YSK tarafından etkilendiğini ileri sürdü. Siz iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Muhalefetin bellettiği gibi referandumun iptal edilecek kadar ihlallerin yaşandığını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, Cezar Florin Preda, "Biz de açıklamamızda muhalefetin itirazı üzerine odaklanıyor. Şu anda böyle iyi bir analiz yapmak için yeterince zamanımız yok. Bazı açıklamalar nokta virgül içermez. Şu anda yetki alanımız değil bu. Hangi derecede burada sıkıntı var veya yok değerlendirme yetkisine sahip değiliz. Biz AKPM olarak bunu yargılama konusuna ve hakkına sahip değiliz. Sadece gözlemci olarak burada bulunuyoruz. Referandum günü büyük sıkıntı yaşanmadığını söyledim. Ama bazı bölgelerde birkaç sorun oldu ve orada sivil toplum gözlemcilerinin olmadığını söyledim. Uluslararası kurumların gözlemcileri de oralarda değildi diyebilirim. Yasal çerçevenin gerçek anlamda demokratik standartlara uymadığını söyledim. OHAL hiçbir zaman hukuk devletini gölgede bırakmamalıdır. Burada olmamızın nedeni de bu üç nokta. Herhangi bir iddiaya cevap vermek için burada bulunmuyorum" diye yanıt verdi.



"STANDARTLARA UYMADIĞINI GÖRDÜK"



Aynı soruya, Tana de Zulucta, "Yapılan itirazlar da raporumuzun içinde yer alacak. Bu itirazların nasıl ele alındığını da değerlendireceğiz. Nasıl kampanyaların yürütüldüğünü değerlendirdiysek, itirazların da nasıl ele alındığını da değerlendireceğiz. Nihai raporumuzda yer alacak. Referandumumun hukuk dışı olup olamadığına yönelik bir şeyler söylemek üzere bulunmuyoruz. Referandumun uluslararası standartlara uygun olup olmadığına yönelik sadece değerlendirip rapor hazırlıyoruz. Preda'nın da dediği gibi bu standartlara uymadığını gördük. Uymakta eksikleri olduğunu gördük. Geleceğe yönelik tavsiyelerimiz olacak. Özelikle Yargı bağlamında bir takım uygulamalarla ilgili önerilerimiz olacak" diye yanıt verdi.



Görüntü Dökümü



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-Basın toplantısı (CANLI VERİLDİ)



Haber-Kamera: ANKARA



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