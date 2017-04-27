Dha Ankara - Açığa Alınan Meclis Polisi, 'Vatan Haini Değilim' Yazıp, İntihar Etti

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle meslekten uzaklaştırılan TBMM Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru H.E., sosyal medya hesabına "Ben vatan haini değilim" yazdıktan sonra beylik tabancasıyla intihar etti.



667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, FETÖ ile irtibatlı olduğu belirtilen ve görevden uzaklaştırılan 9 bin 103 polisten 35'inin TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde, Meclis'te çalıştığı belirlendi. TBMM'de görevli polis memuru H.E., açığa alındığını öğrendikten sonra beylik tabancasıyla gece yarısı yaşamına son verdi. H.E.'nin intihar etmeden önce akrabalarını aradığı ve sosyal medya hesabına da "Ben vatan haini değilim. Vatanıma hiçbir zaman ihanet etmedim" diye yazdığı öğrenildi.



Haber: Nursima KESKİN / ANKARA,