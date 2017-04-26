Dha Ankara - 9 Bin 103 Polis Görevden Uzaklaştırıldı

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu belirtilen 9 bin 103 polis görevden uzaklaştırıldı.

Dha Ankara - 9 Bin 103 Polis Görevden Uzaklaştırıldı

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu belirtilen 9 bin 103 polis görevden uzaklaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"667 sayılı olaganüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır."

Haber : ANKARA,

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