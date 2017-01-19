Dha Ankara - 7. Madde 340 Oyla Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu, anayasa değişiklik teklifinin ikinci oturumunda, 'Cumhurbaşkanının Adaylığı ve Seçimini' düzenleyen 7'nci madde 340 oyla kabul edildi. 7'nci maddenin ikinci tur oylama sonucu; kullanılan oy 484, 340 kabul, 136 ret, 3 geçersiz, 4 boş, 3 çekimser.



Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekepalı, oylamanın ardından birleşimi saat 03.55'te kapattı. Anayasa değişikliği ile diğer maddelerin oylanması için TBMM bugün saat 14.00'te tekrar toplanacak.



Haber: Ümit KOZAN-NURSİMA KESKİN/ANKARA,