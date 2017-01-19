Dha Ankara - 6. Madde 342 Oyla Kabul Edildi

ANAYASA Değişikliği Teklifi'nin, 6'ncı maddesi 342 oyla kabul edildi.

Dha Ankara - 6. Madde 342 Oyla Kabul Edildi

ANAYASA Değişikliği Teklifi'nin, 6'ncı maddesi 342 oyla kabul edildi.

Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 'TBMM'nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları'na ilişkin 6'ncı maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu kullanılan oy 485, 342 kabul, 138 ret, 2 boş, 2 geçersiz.

Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,

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