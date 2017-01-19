ANAYASA Değişikliği Teklifi'nin, 6'ncı maddesi 342 oyla kabul edildi.
Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 'TBMM'nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları'na ilişkin 6'ncı maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu kullanılan oy 485, 342 kabul, 138 ret, 2 boş, 2 geçersiz.
Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,
Dha Ankara - 6. Madde 342 Oyla Kabul Edildi
ANAYASA Değişikliği Teklifi'nin, 6'ncı maddesi 342 oyla kabul edildi.
ANAYASA Değişikliği Teklifi'nin, 6'ncı maddesi 342 oyla kabul edildi.
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