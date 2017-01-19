Dha Ankara - 5. Madde 342 Oyla Kabul Edildi

ANAYASA değişikliği teklifinin, Meclis'in görev ve yetkilerini değiştiren 5'inci madde 342. oyla kabul edildi.

Dha Ankara - 5. Madde 342 Oyla Kabul Edildi

ANAYASA değişikliği teklifinin, Meclis'in görev ve yetkilerini değiştiren 5'inci madde 342. oyla kabul edildi.

5. maddenin ikinci turda kullanılan 486 oyun 342'si kabul, 140'ı ret ve 4 oy ise boş çıktı.

Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,

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