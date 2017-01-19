ANAYASA değişikliği teklifinin, Meclis'in görev ve yetkilerini değiştiren 5'inci madde 342. oyla kabul edildi.
5. maddenin ikinci turda kullanılan 486 oyun 342'si kabul, 140'ı ret ve 4 oy ise boş çıktı.
Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,
Dha Ankara - 5. Madde 342 Oyla Kabul Edildi
ANAYASA değişikliği teklifinin, Meclis'in görev ve yetkilerini değiştiren 5'inci madde 342. oyla kabul edildi.
ANAYASA değişikliği teklifinin, Meclis'in görev ve yetkilerini değiştiren 5'inci madde 342. oyla kabul edildi.
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