Dha Ankara - 4'üncü Madde 342 Oyla Kabul Edildi

ANAYASA değişikliği teklifinin, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı gün yapılmasını öngören 4'üncü maddesi, 342 oyla kabul edildi.

Dha Ankara - 4'üncü Madde 342 Oyla Kabul Edildi

ANAYASA değişikliği teklifinin, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı gün yapılmasını öngören 4'üncü maddesi, 342 oyla kabul edildi.

4. maddenin 2'nci tur oylama sonucu: Kullanılan oy 486, 342 kabul, 138 ret, 1 çekimser, 4 boş, 1 geçersiz.

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