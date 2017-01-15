ANAYASA değişikliği teklifinde HSYK üyesi sayısının 13'e çıkarılmasını öngören 14'üncü maddesi, 133 ret, 1 çekimser, 4 boş, 4 geçersiz oyla kabul edildi.
Haber: Ümit KOZAN- Nursima KESKİN/ANKARA, -
Dha Ankara - 4'üncü Madde 341 Oyla Kabul Edildi
ANAYASA değişikliği teklifinde HSYK üyesi sayısının 13'e çıkarılmasını öngören 14'üncü maddesi, 133 ret, 1 çekimser, 4 boş, 4 geçersiz oyla kabul edildi.
ANAYASA değişikliği teklifinde HSYK üyesi sayısının 13'e çıkarılmasını öngören 14'üncü maddesi, 133 ret, 1 çekimser, 4 boş, 4 geçersiz oyla kabul edildi.
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