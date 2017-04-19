Dha Ankara- 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın 15 Temmuz Darbe Girişimine...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4. Kolordu komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile bağlı birliklerin faaliyetlerine yönelik soruşturma tamamlandı. Mahkemeye gönderilen iddianamede 268 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve değişik yıllarda hapis cezası isteniyor.



Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA