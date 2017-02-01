Dha Ankara- 2016 Yılında Kaçak Avcılara 988 Bin 385 TL Para Cezası

Orman ve Su İşleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapyığı açıklamada 2016 yılında İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kaçak avcılara toplam 988 Bin 385 TL para cezası kesildiğini belirtti.

Dha Ankara- 2016 Yılında Kaçak Avcılara 988 Bin 385 TL Para Cezası

Orman ve Su İşleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapyığı açıklamada 2016 yılında İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kaçak avcılara toplam 988 Bin 385 TL para cezası kesildiğini belirtti.

ANKARA

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