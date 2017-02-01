Orman ve Su İşleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapyığı açıklamada 2016 yılında İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kaçak avcılara toplam 988 Bin 385 TL para cezası kesildiğini belirtti.
ANKARA
Dha Ankara- 2016 Yılında Kaçak Avcılara 988 Bin 385 TL Para Cezası
Orman ve Su İşleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapyığı açıklamada 2016 yılında İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kaçak avcılara toplam 988 Bin 385 TL para cezası kesildiğini belirtti.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapyığı açıklamada 2016 yılında İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kaçak avcılara toplam 988 Bin 385 TL para cezası kesildiğini belirtti.