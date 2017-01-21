Anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 3 Kasım 2019 tarihinde yapılmasını belirleyen 17'nci madde, 341 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 485, kabul 341, ret 139, boş 2, geçersiz 3.
Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA,
Dha Ankara - 17'nci Madde 341 Oyla Kabul Edildi
Anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 3 Kasım 2019 tarihinde yapılmasını belirleyen 17'nci madde, 341 oyla kabul edildi.
Anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 3 Kasım 2019 tarihinde yapılmasını belirleyen 17'nci madde, 341 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 485, kabul 341, ret 139, boş 2, geçersiz 3.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads