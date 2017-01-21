Dha Ankara - 17'nci Madde 341 Oyla Kabul Edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 3 Kasım 2019 tarihinde yapılmasını belirleyen 17'nci madde, 341 oyla kabul edildi.

Dha Ankara - 17'nci Madde 341 Oyla Kabul Edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 3 Kasım 2019 tarihinde yapılmasını belirleyen 17'nci madde, 341 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 485, kabul 341, ret 139, boş 2, geçersiz 3.

Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA,

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı, Keskin, Ankara, Kozan, Dha, TBMM
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads