Dha Ankara- 16 Nisan Referandumu İçin Yurt Dışında Kullanılan Oyların Tasnif İşlemi Başladı

16 Nisan referandum u için yurt dışında kullanılan oylar, Ankara'daki ATO Kongre Merkezi'nde toplanarak tasnif işlemine başlandı. Kulanıldıkları illere göre ayrılan oylar ülke geneliyle eş zamanlı olarak oy kullanma işleminin tamamlanacağı 16 Nisan akşamında sayılmaya başlanacağı belirtildi.



Görüntü Dömümü



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Oyların görüntüsü



-görevlilerin çalışmalarından görüntü



-tasnif işlemi



-detaylar



Haber-Kamera: Tahsin GÜNER - Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA



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