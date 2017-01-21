Dha Ankara - 16'ncı Madde 342 Oyla Kabul Edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareleri değiştiren ya da metinden çıkaran 16'ncı madde 342 oyla kabul edildi.

Dha Ankara - 16'ncı Madde 342 Oyla Kabul Edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareleri değiştiren ya da metinden çıkaran 16'ncı madde 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 486, kabul 342, ret 141, boş 2, geçersiz 1.

Öte yandan, oylama öncesinde HDP grup önerisi üzerine konuşan Sırrı Süreyya Önder'in 5 dakikalık konuşma süresinin dolmasının ardından "5 dakikada bu kadar anlatabildim. Sözün tamamı zaten deliye anlatılır" sözleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi güldürdü.

Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, genel başkanı bahçeli, Anayasa değişikliği, Sırrı Süreyya Önder, Sırrı Süreya Önder, Milletvekili Önder, mhp lideri bahçeli, Devlet Bahçeli, Süreyya Önder
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads