Dha Ankara- 15'inci Madde, 342 Oyla Kabul Edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde cumhurbaşkanının bütçe yetkisini düzenleyen 15'inci madde, 342 oyla kabul edildi.

Dha Ankara- 15'inci Madde, 342 Oyla Kabul Edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde cumhurbaşkanının bütçe yetkisini düzenleyen 15'inci madde, 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 486, kabul 342, ret 141, boş 2, geçersiz 1.

Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,

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