Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde cumhurbaşkanının bütçe yetkisini düzenleyen 15'inci madde, 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 486, kabul 342, ret 141, boş 2, geçersiz 1.
Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,
Dha Ankara- 15'inci Madde, 342 Oyla Kabul Edildi
Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde cumhurbaşkanının bütçe yetkisini düzenleyen 15'inci madde, 342 oyla kabul edildi.
Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde cumhurbaşkanının bütçe yetkisini düzenleyen 15'inci madde, 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 486, kabul 342, ret 141, boş 2, geçersiz 1.
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