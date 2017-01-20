Dha Ankara- 14'üncü Madde, 342 Oyla Kabul Edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında değişikliğe gidilen 14'üncü madde, 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 486, kabul 342, ret 139, boş 3, geçersiz 3.



ŞAFAK PAVEY KOL VE BACAK PROTEZİ OLMADAN MECLİS'E GELDİ



Ak Parti ve HDP'li kadın milletvekillerinin kavgası sırasında yere düşen, kol ve bacak protezi çıkan CHP'li Şafak Pavey oylamaya tekerlekli sandalye ile katıldı. CHP milletvekilleri Genel Kurul'a giren Şafak Pavey'i alkışlayarak karşıladı. Şafak Pavey ve aynı kavgada yaralanan göğsüne darbe alan Meclis Başkanvekili Pervin Buldan birbirlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Kabine girerek oy kullanan Şafak Pavey, oy pusulasını atmak için kupalara yöneldi, ancak tekerlekli sandalye ile Başkanlık Divanı önünden geçemedi. Kol ve bacak protezi takılı olmayan Pavey, arkadaşlarının yardımıyla ayağa kaldırıldı ve tekerlekli sandalye kupaların önüne getirildi. Tekrar sandalyeye oturan Pavey oy pusulasını kupaya attı. CHP'li milletvekilleri bu sırada Pavey ile fotoğraf çektirdi.



Öte yandan AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye rica ederek oy kullandığı sırada birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.



Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,