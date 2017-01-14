ANAYASA değişikliği teklifinde Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısını düşüren 13'üncü madde, 343 oyla kabul edildi. Oy sayımında 343 kabul, 133 ret, 1 çekimser, 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı.
Askeri yargıdan gelen üyelerin çıkarılmasıyla Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 15'e düşecek. Askeri yargının kaldırıldığı 13'üncü madde şu şekilde:
"Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir."
Dha Ankara - 13'üncü Madde 343 Oyla Kabul Edildi
ANAYASA değişikliği teklifinde Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısını düşüren 13'üncü madde, 343 oyla kabul edildi.
ANAYASA değişikliği teklifinde Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısını düşüren 13'üncü madde, 343 oyla kabul edildi. Oy sayımında 343 kabul, 133 ret, 1 çekimser, 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı.
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