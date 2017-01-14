Dha Ankara - 13'üncü Madde 343 Oyla Kabul Edildi

ANAYASA değişikliği teklifinde Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısını düşüren 13'üncü madde, 343 oyla kabul edildi. Oy sayımında 343 kabul, 133 ret, 1 çekimser, 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı.



Askeri yargıdan gelen üyelerin çıkarılmasıyla Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 15'e düşecek. Askeri yargının kaldırıldığı 13'üncü madde şu şekilde:



"Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir."