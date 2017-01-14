Dha Ankara - 11'inci Madde Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda 'Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 1. turunda 'TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini' düzenleyen 11'inci madde 341 oyla kabul edildi. 11'inci maddenin içeriği şu şekilde:



Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.



Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.



Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.



Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.



Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.



Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,