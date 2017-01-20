Dha Ankara - 11'inci Madde 342 Oyla Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin TBMM'nin yetkilerini düzenleyen 11'inci maddesi 342 oyla kabul edildi.

Dha Ankara - 11'inci Madde 342 Oyla Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin TBMM'nin yetkilerini düzenleyen 11'inci maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 481, kabul 342, ret 135, çekimser 1, boş 3.

Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,

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