TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin TBMM'nin yetkilerini düzenleyen 11'inci maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 481, kabul 342, ret 135, çekimser 1, boş 3.
Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,
Dha Ankara - 11'inci Madde 342 Oyla Kabul Edildi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin TBMM'nin yetkilerini düzenleyen 11'inci maddesi 342 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin TBMM'nin yetkilerini düzenleyen 11'inci maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 481, kabul 342, ret 135, çekimser 1, boş 3.
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