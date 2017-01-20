TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanın vekalet ve bakanlarla ilgili 10'uncu maddesi 340 oyla kabul edildi.
Oylama sonucu; kullanılan 481, kabul 340, ret 136, boş 3, geçersiz 2.
Haber: Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,
Dha Ankara - 10'uncu Madde 340 Oyla Kabul Edildi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanın vekalet ve bakanlarla ilgili 10'uncu maddesi 340 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanın vekalet ve bakanlarla ilgili 10'uncu maddesi 340 oyla kabul edildi.
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