Dha Ankara - 10'uncu Madde 340 Oyla Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanın vekalet ve bakanlarla ilgili 10'uncu maddesi 340 oyla kabul edildi.

Dha Ankara - 10'uncu Madde 340 Oyla Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanın vekalet ve bakanlarla ilgili 10'uncu maddesi 340 oyla kabul edildi.

Oylama sonucu; kullanılan 481, kabul 340, ret 136, boş 3, geçersiz 2.



Haber:  Ümit KOZAN-Nursima KESKİN/ANKARA,

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