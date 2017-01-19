Dezavantajlılar Hayata Katılıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin engellilere yönelik hazırladığı AB destekli 'hayata katılıyorum' projesinde eğitim çalışmaları devam ediyor.



Engellilerden kadınlara, işsizlerden çocuklara ve Roman vatandaşlara kadar çeşitli dezavantajlı kişilerin istihdamı hedefleniyor. Güner Şenpamukçu İlk ve Orta Okulu'ndaki programda konuşan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, ISEDP hibe programına sunularak 105.628 Euro destek kazanan projenin ilk aşamasında 660 öğrenci ve 640 aileye ulaşılacağını söyledi. 1 Kasım'da başlayan eğitim çalışmalarında güvenli yaklaşım, iletişim becerileri, öfke kontrolü, etkili baş etme yöntemleri, bilinçlendirme ve anne-çocuk seminerlerinin gerçekleştirildiğini belirten Sadi Kurtulan, proje sürecinin müzik akademisi, tiyatro, uygulamalı girişimcilik eğitimleri, mesleki eğitim ve rehberlik eğitimi ile devam edeceğini dile getirdi. - BURSA