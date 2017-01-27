Dezavantajlı Öğrencilerin Eğitim Öğretime Erişimlerinin Sağlanması" Projesi

Kırklareli Valisi Esengül Civelek, himayelerinde yürütülen "Dezavantajlı öğrencilerin eğitim öğretime erişimlerinin sağlanması" projesinin değerlendirme toplantısına katıldı.



Vali Civelek başkanlığında, valilik binasında gerçekleşen toplantıda, öğrencilerin okulu ve dersleri sevmesi, ailelerin de öğrencilerin eğitime devamıyla daha çok ilgilenmesini sağlamak için bir eylem planı dahilinde gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.



Vali Civelek, burada yaptığı konuşmada, projeyle öğrencilerin devamsızlığı ile ailelerin çocuklarını okula göndermemesinin sebeplerini ortaya çıkararak, devamsızlık önleyici tedbirleri ve çözüm aşamalarını belirlemeyi amaçladıklarını söyledi.



Okula devam eden öğrenci oranını artırmak istediklerini belirten Civelek, okula devamlılığı sağlanan çocuklara görev ve sorumluluklar vererek gelişim basamaklarını takip edeceklerini anlattı.



Çocukların ihtiyaçları doğrultusunda öğrenme ortamları oluşturmak ve okulu çocuklar için cazibe merkezi haline dönüştürmek için gayret gösterdiklerini aktaran Civelek, "Ailelerin okula devamla ilgili bilinç düzeyini yükseltmek, okul bölümlerini sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenecek şekilde donatmak, okulda güvenli ve hijyenik eğitim ortamını sağlamak, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu geliştirmek istiyoruz. Okul-aile iş birliğini artırmak, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalar konusunda becerilerini geliştirmek, sık sık hastalanmaların önüne geçebilmek için kişisel bakım ve çocukların sağlığı hakkında velileri bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.