Deyimler Konuşuyor" Adlı Oyun Sahnelenmeye Başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT), "Deyimler Konuşuyor" adlı çocuk oyununu sahnelemeye başladı. Çocuk oyuncuların rol aldığı oyun, ücretsiz sahneleniyor.



Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda perde açan çocuk oyunu kapsamında 12 deyim, seyirciyle buluşuyor. İlk seansın 16 Ocak Pazartesi günü gösterime girdiği Deyimler Konuşuyor, 17 Ocak Salı günü saat 10.30 ile 13.30'da ve 18 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da sahnelenecek. Çocuk oyuncuların yer aldığı Deyimler Konuşuyor'da, "Bir Sıçradın Çekirge İki Sıçradın Çekirge", Ağzındaki Baklayı Çıkarmak", "Bu Yaşta Bu Zeka", "Dokuz Doğurmak", "Gün Doğmadan Neler Doğar", "Kambersiz Düğün Olur mu?", "Tereciye Tere Satmak", "Vermeyince Mabut Ne Yapsın Mahmut", "Kel Başa Şimşir Tarak", "Aslan Payı", "Fincancı Katırlarını Ürkütmek" ve "Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak" deyimleri tiyatral olarak işleniyor. - MALATYA