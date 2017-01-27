Dex Station, S8'i Pc'ye Dönüştürecek!

Galaxy S8'in monitörle bağlanarak PC benzeri işlevler sunacağını birkaç hafta önce duymuştuk. Windows 10 Mobile'daki Continuum'a benzeyen bu işlevin monitörde nasıl bir arayüz sunacağını da görmüştük.



Samsung'un bu işlevi Desktop eXperience olarak adlandırdığı söyleniyor. Güney Koreli firmanın yeni bir patent başvurusu ise bu işleve yönelik özel bir dock (istasyon) aparatı sunacağının ipucunu veriyor. DeX Station adlı bu aksesuar, telefonu harici monitörlere bağlamayı kolaylaştıracak. Cihazın USB Type-C bağlantısına sahip olmayan telefonları monitöre bağlamayı da sağlayacağı söyleniyor.







DeX Station ile birlikte Samsung'un yeni amiral gemisi, Android'li rakiplerinin önüne çıkmak için bir başka işlev daha sunmuş olacak.



Galaxy S8'in Mart'ın sonlarında tanıtılması, Nisan ortasında satışa sunulması bekleniyor.