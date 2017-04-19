Devteşti Mahallesinde Kilitli Parke Taşı Çalışması
Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde merkez ve kırsal mahallelerde aynı anda sürdürdüğü yol yapım çalışmalarını kapsamında Devteşti Mahallesinde başlattığı çalışmalarını tamamladı.
Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde merkez ve kırsal mahallelerde aynı anda sürdürdüğü yol yapım çalışmalarını kapsamında Devteşti Mahallesinde başlattığı çalışmalarını tamamladı.
Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan vatandaşların ihtiyaç duyduğu yol hizmetini ilçenin dört bir köşesine ulaştırıyor. Stabilize, kilitli parke taşı, yol açma ve bakım onarım şeklinde çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, Devteşti Mahallesi 2224 sokakta geçtiğimiz günlerde başlattığı çalışmalarını tamamladı. Ekipler, sokağı kilitli taşla döşeyerek, vatandaşların yol ihtiyacını karşılaşmış oldu.
Mahalle sakinleri, yaptığı çalışmalardan dolayı Haliliye Belediyesine ve Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA
-
Kariyerini bırakıp şehirden kaçtı, kendi markasını yarattı
-
Hükümetten referandumun iptalini isteyen CHP'ye sert tepki!
-
Ünlü şarkıcının bu halini görenler gözlerine inanamıyor
-
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta oyuncuyu kaybettik
-
Ve beklenen haber geldi! Evleniyorlar
-
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne silahlı saldırı
-
Bu fotoğraf çileden çıkardı: İçimizdeki hain
-
Akşener'in yeni partisiyle ilgili bomba iddia!