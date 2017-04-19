Devteşti Mahallesinde Kilitli Parke Taşı Çalışması

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde merkez ve kırsal mahallelerde aynı anda sürdürdüğü yol yapım çalışmalarını kapsamında Devteşti Mahallesinde başlattığı çalışmalarını tamamladı.



Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan vatandaşların ihtiyaç duyduğu yol hizmetini ilçenin dört bir köşesine ulaştırıyor. Stabilize, kilitli parke taşı, yol açma ve bakım onarım şeklinde çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, Devteşti Mahallesi 2224 sokakta geçtiğimiz günlerde başlattığı çalışmalarını tamamladı. Ekipler, sokağı kilitli taşla döşeyerek, vatandaşların yol ihtiyacını karşılaşmış oldu.



Mahalle sakinleri, yaptığı çalışmalardan dolayı Haliliye Belediyesine ve Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA