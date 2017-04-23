Devrilme Tehlikesi Bulunan Kamyonetten Kepçe ile Kurtarıldı

Mustafa ULUSOY / OSMANCIK(Çorum), DHA - ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde, dere kenarında yapılan ıslah çalışmaları kapsamında dökülen kuma saplanan ve devrilme tehlikesi bulunan kamyonette baygın halde duran sürücü kepçe yardımıyla kurtarıldı.



Osmancık İlçesi Havdan Mahallesi mevkisinde dün akşam meydana gelen olayda, Osmancık Belediyesi'ne ait su arıtma tesisi yanındaki dere kenarındaki ıslah çalışmaları kapsamında kum yığılmış bölgede ilerleyen 24 yaşındaki Alper Alper yönetimindeki 08 EA 661 plakalı kamyonet, kuma saplanıp devrilme tehlikesi geçirdi. Sürücü Alper Alper araç içerisinde baygınlık geçirdi. Durumu gören vatandaşlar polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonetin devrilme riskine karşı iş makinesi getirilmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kepçe yardımıyla devrilmesi engellenen kamyonetin içerisinden sürücü Alper Alper'i çıkardı. Kepçeye konularak taşınan Alper, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.



Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.