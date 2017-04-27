Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı
SİNOP'un Boyabat İlçesi'nde kontrolden çıkıp devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
SİNOP'un Boyabat İlçesi'nde kontrolden çıkıp devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Sinop- Boyabat karayolunda meydana gelen kazada, 45 yaşındaki Davut Gülmez yönetimindeki 05 ED 404 plakalı kapalı kasa kamyon, virajı alamayarak yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü Gülmez ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan sürücü Gülmez, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Sinop