Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı (2)

KAMYON ŞOFÖRÜ KURTARILAMADISinop'ta meydana gelen trafik kazasında yan yatan kamyondan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Davut Gülmez, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı (2)

KAMYON ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında yan yatan kamyondan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Davut Gülmez, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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