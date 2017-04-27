Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı (2)
KAMYON ŞOFÖRÜ KURTARILAMADISinop'ta meydana gelen trafik kazasında yan yatan kamyondan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Davut Gülmez, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KAMYON ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında yan yatan kamyondan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Davut Gülmez, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.