Devrilen İş Makinesinin Altında Kaldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde devrilen sondaj makinesinin altında kalan işçi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan Işıklı Kavşağı yakınındaki sondaj çalışmasının yapıldığı yerde çalışan bir işçi, sondaj makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından kurtarılan işçi, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ