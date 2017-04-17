Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ömer Akbulut idaresindeki 06 BP 5687 plakalı beton mikseri, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit Hacıoğlu Mahallesi'ndeki tünel geçiş şantiyesinde yokuş aşağıya inerken, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.



Araç içinde sıkışan sürücü, şantiyedekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.



İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan Akbulut, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İş makineleri yardımıyla düzeltilen mikser, içindeki betonun alınmasının ardından şantiyeden çıkarıldı.