Devrilen Araçtaki Kadın Öldü, Eşi ve Oğlu Yaralandı

Ömer ŞULUL/BOZOVA (Şanlıurfa) - ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde kontrolden çıkıp şarampole devrilen hafif ticari araçtaki Zeynep Senel yaşamını yitirdi, eşi ve oğlu ise yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Bozova- Halfeti karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Abdurrahman Senel'in kullandığı 33 N 6791 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Zeynep Senel olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü eşi Abdurrahman Senel ile oğlu İsmail Senel yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı sürücü ve oğlunu ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan baba-oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden kadının cesedi ise, olay yerindeki incelemenin ardından morga konuldu.