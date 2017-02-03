Devrek'ten Halep İçin Yardım Kamyonu Dualarla Uğurlandı

Devrek'ten Halep için ikinci yardım kamyon dualarla uğurlandı.



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "Haydi Devrek Halep'e Bir El de Sen Uzat" adlı kampanyada toplanan gıda, sağlık malzemesi ve giyim yardımından meydana gelen eşyalar Halep'e gönderilmek üzere kamyona yüklenerek uğurlama programı öncesinde hazır hale getirildi. Yaklaşık bir aydan bu yana devam eden ve Devrek Belediyesinin organizasyonu İmam Hatip Öğrencileri, Devrek Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri ve vatandaşların katkılarından oluşan yardım kamyonu düzenlenen törenle Halep'e ugurlandı. Düzenlenen uğurlama merasimine; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kazkondu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Deimden Başkanı Erdoğan Ören, Devrek İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmail Öztürk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK