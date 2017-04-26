Devrek'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Devrek Ankara Yolu güzergahında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. 67 EU 047 plakalı araç ile karşı yönden gelen 67 NY 280 plakalı tır'ın çarpışması sonucunda B.M adlı sürücü yaralanırken, Devrek Belediyesi Su üstü ve su altı timinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan yaralı Çaycuma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK