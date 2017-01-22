Devrek'te "Askıda Ekmek Var " Projesi İçin Çalışmalara Başlandı

Devrek'te "Askıda Ekmek Var" projesinin hayat geçirilmesi için çalışmalara başlandı



Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek Meslek Yüksek Okulu öncülüğünde Devrek Belediyesi, Devrek Kent Konseyi, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası ile Müftülük tarafından ortaklaşa hayata geçirilecek olan "Askıda Ekmek Var" projesinde son aşamaya gelindi. Hayata geçirilecek olan projenin ilanlarını görevliler tarafından ilçenin sokak ve caddelerine yapıştırmaya başlandığını ve bu konuda Devreklilerden destek beklediklerini söyleyen Devrek Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Şule Kıycı, GOsmanlı geleneğimizden yola çıkılarak, Devrek Meslek Yüksekokulumuz öncülüğünde Ticaret ve Sanayi Odası, Devrek Belediyesi ve Kent Konseyi desteği ve Müftülüğümüzün işbirliği ile ilçemizdeki üniversite öğrencilerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için "Askıda Ekmek Var" isimli bir proje başlatılmıştır. Bu proje, Türkiye'nin 47 ilinde iyi niyetli vatandaşlarımızın çabalarıyla başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Bizlerde Devrek'te yaşayan bireyler olarak bu çalışmayı ilçemizde gerçekleştirme kararı aldık. Umuyorum maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız evlerinin ihtiyacı olan ekmeği kampanyamıza katılan fırınlarımızdan alırken, ilave bir ya da birkaç ekmek ücreti ödeyerek, bu ekmeklerin ihtiyaç sahiplerine fırın tarafından verilmesine katkı sağlayacaklarını ümit ediyoruz" diye konuştu - ZONGULDAK