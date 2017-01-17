Devrek Myo'da Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı

Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu'nun 2017-2018 akademik yılında Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı'na öğrenci alacağı bildirildi.



Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Devrek MYO'nun her geçen gün büyüdüğünü, bölüm ve program çeşitliliğini arttırdığını belirtti.



MYO'nun 13 programla eğitim hayatına devam ettiğini ve gelecek yıl bu sayının İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı, Posta Hizmetleri Programı ve Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı ile 16'ya çıkacağını ifade eden Özer, şunları kaydetti:



"Akademik birimlerimizde yaptığımız yatırımlar geleceğe attığımız adımlardır. Öğrencilerimizin üniversitemizde alacakları nitelikli eğitim, hem şehrimize hem de ülkemize gelecek için yetiştireceğimiz nitelikli çalışan anlamına geliyor. Aralık ayında İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı ve Posta Hizmetleri Programlarına 2017-2018 akademik yılında öğrenci alacağımızı açıklamıştık. Bu iki programa bugün Çağrı Merkezi Hizmetleri Programını da dahil etmiş bulunuyoruz. 2017-2018 akademik yılında Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü'ne de öğrenci alacağız. Üniversitemize ve Devrek'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."