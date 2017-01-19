Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Kros Karşılaşmalarında Birinci Oldu

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi öğrencileri kros karşılaşmalarında birinci oldular.



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi öğrencileri Zonguldak'ta düzenlenen kros yarışmalarında genç kızlarda takım birincisi olurken, kros genç erkekler de takım halinde il birinciliğini elde ettiler. Ferdi olarak Yasemin Oruçoğlu İl birincisi, Behlüldane Yanık il birincisi, Yasin Taşkıran ve Buse Salbaş il üçüncüsü olurken, toplamda 14 altın olmak üzere 29 madalya kazandılar. İki takımın sporcuları ileri tarihte gerçekleştirilecek olan karşılaşmalarda Sinop'ta bölge yarışmasında Zonguldak'ı temsil edecek. Karşılaşmalarda başarı gösteren sporcuları ve okul yönetimini tebrik eden Devrek Kaymakamı Yakup Güney Devrek Hamidiye Anadolu Lisesine başarılar diledi. - ZONGULDAK