Devrek Bastonu Azerbaycanlılara Tanıtıldı

Devrekli iş adamı, ilçenin sembolü olan Devrek Bastonunu yabancı iş adamlarına tanıtmak için seferber oldu.



Azerbaycan'da Devrek ekmeği üreten Devrekli iş-adamı Kemal Yıldız, ilçeyi ve ilçenin sembolü olan Devrek bastonunu tanıtmak için Azerbaycan'dan misafirlerini ağırladı. Birisi bankacı diğeri ise çay fabrikası sahibi olan iş adamlarını ilçede ağırlamaktan ve Devrek Bastonunu tanıtmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Kemal Yıldız, "Misafirlerimize bölgemizde faaliyet gösteren bazı fabrikaları gezdirdim bunun yanı sıra istedimki bastonumuzu da tanıtalım. Baston imalatını yerinde görmelerini istedim, kendileri de bundan çok memnun oldular. Bastonlarımızı görünce çok beğendiler. İnşallah Azerbaycan'da ekmeğimizden sonra bastonumuzu da tanıtıp pazarlamayı hedefliyoruz" dedi.



Devrek'te ağırlanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden iş adamları Perviz Şabanov ve Sabuhi Muhtarov ise, "Devrek bastonunu memleketimizde duyuyorduk ancak içeriği hakkında bilgi sahibi değildik. Bastonun imalatını yerinde gördük işlenmesinden son haline gelme aşamasını ustalarımız bizlere gösterdiler. Bizde bastonu sadece yaşlılar kullanıyor. Halbuki Türkiye'de ve bir çok ülkede asaletin simgesi olarak bilinir. Adeta bir süs eşyası olarak ofislerin ve evlerin duvarlarının en güzel yerlerinde yerini almaktadır. Bizlerde ülkemize Devrek bastonunu götürerek iç piyasada tanıtıp pazarlamayı hedefliyoruz" diye konuştular. - ZONGULDAK