Devran Değişti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi ben Güneydoğu'ya, Doğu'ya baktım. Gece hep onları inceledim. Devran değişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi ben Güneydoğu'ya, Doğu'ya baktım. Gece hep onları inceledim. Devran değişti. Şimdi istikamet üzere bir gidiş var. Daha iyi olacak, buna inanıyorum."
Kaynak: Dunya.com
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