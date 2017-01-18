Devletten Vatandaşa 101 Milyon Lira Nakdi Yardım

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ASP), kurum çalışmaları kapsamında geçen yıl 22 bin 400 vatandaşa 101 milyon 500 bin lira nakdi yardımda bulundu.



ASP İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent ekonomisine girdi sağlayan il müdürlüğünde engelli özel bakım, engelli evde bakım, sosyal ve ekonomik destek hizmetleri, doğum yardımı, koruyucu aile ve kadın konuk evi hizmetleri kapsamında 22 bin 400 vatandaşa yardım eli uzatıldığı belirtildi.



Bu kapsamda bir yıllık süreç içerisinde kent ekonomisine 101 milyon 500 bin lira nakit girişi sağlandığı bildirildi.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, kurumun hizmet çıtasının her geçen gün yükseldiğini ifade etti.



Toplumun dezavantajlı kesimlerine hizmet sunduklarını hatırlatan İlbaş, "Sosyal devlet anlayışı gereği Erzurum'da önemli hizmetlere imza atmaktayız." dedi.



Kurumun geniş kapsamlı çalışma alanları olduğunu anlatan İlbaş, şöyle devam etti:



"Engelli evde bakım, engelli özel bakım, doğum yardımı, sosyal ve ekonomik destek hizmetleri, koruyucu aile, kadın konuk evi hizmetlerimiz kapsamında valiliğimizin onayı ve destekleriyle 2016 yılında 101 milyon 500 bin lira ayni yardımında bulunuldu. 22 bin 400 vatandaşımız ayni ve nakdi yardım aldı. Bu hizmetlerimizin yanında önleyici hizmetlerimiz, danışmanlık ve eğitim hizmetlerimiz de devam etmektedir. Amacımız, vatandaşa en iyi hizmeti sunabilmek. 'Biz büyük bir aileyiz' misyonuyla yola çıkan bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda Erzurum'daki çalışmalarımızı yürütüyoruz."



İlbaş, hizmet modelleriyle ilgili olarak da şunları kaydetti:



"Aile ve toplum hizmetleri, kadının statüsü, çocuk hizmetleri, engelli ve yaşlı hizmetleri, şehit yakınları, gazi ve gazi yakını hizmetleri alanında sosyal yardım ve sosyal hizmet çalışmalarımız devam etmektedir. İl Müdürlüğümüz, bakanlık politikaları çerçevesinde yatılı bakım, gündüzlü bakım, sosyal ve ekonomik destek, danışmanlık, rehberlik gibi iş ve işlemleri sürdürmekte yetkilidir. Nitelikli bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken birey ve grupların maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının bir insan hakkı olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz."