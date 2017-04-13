Devletin ve Milletin Ali Menfaatleri İçin 'Evet' Diyeceğiz"

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, 16 Nisan'daki referandum da KOBİ'ler olarak devletin ve milletin ali menfaatleri için, darbelerin karanlığından demokrasinin aydınlığına geçişe 'evet' diyeceklerini bildirdi.



Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sorunlarını çözmek için yeni bir Anayasaya ve yüksek standartta bir demokrasiye acilen ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.



KOBİDER olarak bugüne kadar 12 Eylül ve 28 Şubat gibi gayri meşru oluşumlara hep "hayır" dediklerini aktaran Özgenç, darbecilerin yargılanmasını istediklerini, Anayasa değişiklik taleplerinin tamamına ise "evet" dediklerini bildirdi.



Özgenç, ülkenin demode olmuş darbe Anayasasından çok çektiğini belirterek, "15 Temmuz darbe girişimi hafızalarda tazeliğini koruyor. Şimdi Anayasa değişikliği için toplumun eline çok önemli bir fırsat geçti. 16 Nisan, yeni sisteme geçiş zamanıdır." ifadelerini kullandı.



KOBİDER Genel Başkanı Özgenç, şu değerlendirmede bulundu:



"Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99,8'ini oluşturan, ekonominin bel kemiği, büyümenin motoru, istihdamın itici gücü, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşı olan KOBİ'ler olarak devletin ve milletin ali menfaatleri için darbelerin karanlığından demokrasinin aydınlığına geçişe 'evet' diyeceğiz. 16 Nisan referandum unda şahsımın da ülkenin geleceğini düşünen KOBİ'lerin de tercihi ekseriyetle 'evet' olacaktır. Ülkenin vizyonu ve Türkiye'nin gücüne güç katabilmesi açısından anayasal değişikliği bir zaruret olarak gördüğümüzden dolayı tercihimiz bu yöndedir."