Devletin Restore Ettiği Tarihi Alana Diyarbakırlılardan Yoğun Ilgi

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen restorasyon ve rekreasyon çalışmalarının ardından tarihi kimliği ortaya çıkarılan İçkale'ye Diyarbakırlılar akın etti.



Tarihi Sur ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu uzun süre ziyarete kapanan İçkale ve 27 şehit sahabenin de metfun olduğu Hazreti Süleyman Camisi'nin çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun başlattığı çalışmalar tamamlandı.



Sur'un yeniden ihya edilmesi amacıyla yürütülen, çirkin yapılar ve gecekondularla dolu, yıkık ve harabe 115 dönümlük alanda istimlak çalışmasının ardından gerçekleştirilen restorasyon ve kültürel peyzaj ve çalışmaları ile tarihi kimliği ön plana çıkan İçkale, gün boyu vatandaşların akınına uğradı.



İçkale, cami ve sahabe türbelerini ziyarete gelen vatandaşlar çarpık yapılardan arındırılan peyzaj alanı hayranlıkla seyrederken, Diyarbakırlıların yoğun ilgisi dolayısıyla İçkale'nin giriş kapısında zaman zaman izdiham yaşandı.



Yoğunluk nedeniyle vatandaşların sıkıntı yaşamaması için tarihi alanda emniyet yetkililerince güvenlik önlemi alındı.



"Mükemmel buldum"



Vatandaşlardan Hürriyet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yıldır Sur'da yaşadığını, tarihi alanı çok beğendiğini söyledi.



"Daha önce de gelip gidiyorduk. Buranın düzeni çok kötüydü. Burası kalabalıktı, oturma yeri yoktu. Temizlik yoktu. Hiçbir düzen yoktu." diyen Çelik, benzer düzenlemelerin kentteki diğer tarihi alanlarda da yapılmasını arzu ettiklerini belirtti.



Çelik, "Bu huzuru bize verdikleri için teşekkür ediyorum. Başarı başarıyı getirdi. Hükümet düzeni, huzuru getirdi. Dört dörtlük yapılmış. Mükemmel buldum." dedi.



Alana yoğunluktan dolayı zor girdiklerini anlatan Çelik, herkesin merakla İçkale'ye geldiğini aktardı.



"Bundan iyisi olamaz"



Hacı Ramazan Üçdağ, yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Bugün vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu vurgulayan Üçdağ, "Bundan iyisi olmaz." ifadesini kullandı.



Üçdağ, yoğunluk nedeniyle zaman zaman alanı gezerken zorluk yaşadıklarını belirtti.



"Allah razı olsun onlardan"



Hediye Yıldız, herkesin gördüğü manzara karşısında mutlu olduğunu aktardı.



Alanı görmeye ailece geldiklerini dile getiren Yıldız, "Çok güzel yapmışlar ellerini sağlık. Biz beğendik. Allah razı olsun onlardan." diye konuştu.



Azize Ersoy da, beklentilerinin karşılandığını belirtti.



Yapılan çalışmaları çok beğendiklerini ifade eden Ersoy, beğeni gördüğü için ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.



Ersoy, "Çok güzel bir ortam. Girişte çok zorlandık." şeklinde konuştu.