Devletin Restore Ettiği Tarihi Alana Diyarbakırlılardan Yoğun İlgi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen restorasyon ve rekreasyon çalışmalarının ardından tarihi kimliği ortaya çıkarılan İçkale'ye Diyarbakırlılar akın etti.



Tarihi Sur ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu uzun süre ziyarete kapanan İçkale ve 27 şehit sahabenin de metfun olduğu Hazreti Süleyman Camisi'nin çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun başlattığı çalışmalar tamamlandı.



Sur'un yeniden ihya edilmesi amacıyla yürütülen, çirkin yapılar ve gecekondularla dolu, yıkık ve harabe durumdaki 115 dönümlük alanda istimlak çalışmasının ardından gerçekleştirilen restorasyon ve kültürel peyzaj çalışmalarıyla tarihi kimliği ön plana çıkarılan İçkale, gün boyu ziyaretçilerin akınına uğradı.



İçkale, cami ve sahabe türbelerini ziyarete gelenler, çarpık yapılardan arındırılan peyzaj alanını hayranlıkla seyretti, Diyarbakırlıların ilgisi dolayısıyla İçkale'nin giriş kapısında zaman zaman yoğunluk oluştu.



Yoğunluk nedeniyle ziyaretçilerin sıkıntı yaşamaması için tarihi alanda emniyet yetkililerince güvenlik önlemi alındı.



"Mükemmel buldum"



Kent sakinlerinden Hürriyet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yıldır Sur'da yaşadığını, tarihi alanı çok beğendiğini söyledi.



"Daha önce de gelip gidiyorduk. Buranın düzeni çok kötüydü. Burası kalabalıktı, oturma yeri yoktu. Temizlik yoktu. Hiçbir düzen yoktu." diyen Çelik, benzer düzenlemelerin kentteki diğer tarihi alanlarda da yapılmasını arzu ettiklerini belirtti.



Çelik, "Bu huzuru bize verdikleri için teşekkür ediyorum. Başarı başarıyı getirdi. Hükümet düzeni, huzuru getirdi. Dört dörtlük yapılmış. Mükemmel buldum." ifadelerini kullandı.



Alana yoğunluktan dolayı zor girdiklerini anlatan Çelik, herkesin merakla İçkale'ye geldiğini vurguladı.



"Bundan iyisi olamaz"



Hacı Ramazan Üçdağ da çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Bugün ziyaretçilerin ilgisinin yoğun olduğunu anlatan Üçdağ, "Bundan iyisi olmaz." değerlendirmesinde bulundu.



Üçdağ, yoğunluk nedeniyle zaman zaman alanı gezerken zorluk yaşadıklarını söyledi.



"Allah razı olsun onlardan"



Hediye Yıldız da herkesin gördüğü manzara karşısında mutlu olduğunu belirtti.



Alanı görmeye ailece geldiklerini dile getiren Yıldız, "Çok güzel yapmışlar, ellerine sağlık. Biz beğendik. Allah razı olsun onlardan." şeklinde konuştu.



Azize Ersoy da beklentilerinin karşılandığını söyledi.



Çalışmaları çok beğendiklerini ifade eden Ersoy, beğeni gördüğü için ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.



Ersoy, "Çok güzel bir ortam. Girişte çok zorlandık." dedi.