Devletin En Üst Düzeyini "1 Nolu Sözde Sıkıyönetim Mahkemesi" Yargılayacaktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasını oluşturdukları iddiasıyla 33 kişi hakkında hazırladığı iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde yargılamaları yapacak sözde "sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi"nin oluşumu irdelendi.



Buna göre, Askeri Yargıtay iki daire olarak belirlendi. Birinci dairenin, sözde sıkıyönetim mahkemelerinden gelen kararların temyiz incelemesini yapacak makam, ikinci dairenin ise askeri mahkemelerin görevlerine devam ettiği değerlendirilerek, buralardan gelecek kararların temyiz merci olarak görev yapması planlandı.



Listede, yüksek yargı organları bünyesinde bırakılarak başka dairelere atanan üyelerin, örgüt üyesi, iltisaklı veya örgüte müzahir olduğu değerlendirilen iddianamede, atama listesinde yer alan bir numaralı notta, "Yukarıda isimleri bulunmayan diğer askeri hakimler mevcut görevlerine devam edecektir." ifadesinin yer aldığına işaret edildi.



İddianamede, tehdit olarak görülen personelin sözde atama listesinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) emrine alındığı, "MSB emrine alınmayan veya başka bir göreve atanmayan hakimlerin, mevcut görevlerine devam etmelerinin FETÖ tarafından uygun görüldüğü ve ilk etap da birlikte çalışmakta bir sakınca görülmediği" tespiti yapıldı.



Askeri yüksek yargı organlarında üye statüsündeki bazı personellerin bulundukları görevden alınarak, FETÖ tarafından daha kritik olduğunu değerlendirilen sözde sıkıyönetim mahkemelerine savcı olarak atandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, "Örnek olarak Askeri Yargıtay'da üye statüsünde bulunan bir hakim subay, devletin en üst düzey kademesini yargılayacak olan 'Ankara 1 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesi'ne askeri savcı olarak atanmıştır. Oluşturulacak sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilen hakimlerin durumu incelendiğinde neredeyse tamamına yakın bir çoğunluğunun üsteğmen, teğmen rütbesinde personelden oluştuğu, hatta henüz stajını bile bitirmemiş 65 stajyerin bu mahkemelerde görevlendirildiği tespit edilmiştir." denildi.



Bu durumun FETÖ'nün, kendi elemanlarını atamak suretiyle sıkıyönetim savcı ve mahkeme üyelerinin tamamen kendi güdümünde hareket etmesini amaçladığını gösterdiği bildirilen iddianamede, FETÖ'nün askeri yargıya ayrı bir önem atfettiğine ve son yıllarda alınan askeri hakimlerin tamamına yakınının örgüt üyesi olduğuna işaret edildi.



"Listedekilerin tamamı FETÖ ile iltisak ve irtibatlı"



Özellikle kritik sayılabilecek askeri ve sivil görevlere farklı kuvvetlerden ve farklı rütbelerden personelin atandığı ve bu atanan personelin tamamının FETÖ ile iltisak ve irtibatının bulunduğu değerlendirilmesine yer verilen iddianamede, "Bu atamalar incelendiğinde, listenin örgüt içerisindeki güvenilirlikleri ve örgüt içerisindeki konumları gibi mülahazalar dikkate alınarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu kadar üst düzeyde örgüt elemanı hakkındaki bilgiye bir veya iki kişinin hakim olması mümkün görülmemektedir. Bu da liste hazırlığına zaman olarak önceden başlandığı, örgütün sivil ve askeri üst düzey elemanları arasında koordine edilerek oluşturulduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Atama listesinde MSB emrine alınan yargı mensuplarının yerine FETÖ'nün kendi elemanlarından olacak şekilde atama yapıldığının değerlendirildiği de belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:



"Sonuç olarak FETÖ/PDY'nin darbe maksadıyla kritik ve önemli gördüğü sıkıyönetim mahkemelerinin ve adli müşavirlik kadrolarının tamamının kendi mensuplarından oluşmasını sağlamaya çalıştığı düşünülmektedir. Ayrıca bazı personelin TSK içerisindeki hiyerarşi ile bağdaşmayacak şekilde yaşı, tecrübesi ve mevcut rütbesi ile son derece uyumsuz çok üst düzey Sıkıyönetim Askeri Savcılık ve Sıkıyönetim Mahkeme Başkanlığı görevlerine atandığı tespit edilmiştir. Askeri Mahkeme Başkanlığına atanan stajını dahi tamamlamamış teğmen rütbesinde personel (KKTC Askeri Mahkemesi) mevcuttur. Bu durum sonucunda, TSK'nın resmi hiyerarşisi ile örgütün hiyerarşisinin farklı olduğu ve söz konusu personelin, 'Yurtta Sulh Komitesi'ni' oluşturan üst düzey sivil ve askeri örgüt elemanları tarafından özellikle seçildiği değerlendirilmektedir."