İBRAHİM YALDIZ - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında Muş'ta aralarında psikolog, sosyologların bulunduğu 48 kişiden oluşan 16 ekip, merkez ve ilçelerdeki ihtiyaç sahibi, terör mağduru aileleri, bakıma muhtaç insanları, çocuk sahibi olan anneleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirliyor.



Hakkari, Yüksekova, Cizre ve Sur'daki terör olayları nedeniyle Muş'a yerleşen ailelerle de yakından ilgilenen ekipler, tespit ettikleri eksikleri rapor halinde kurum yöneticilerine aktararak giderilmesini sağlıyor.



Kısa sürede kurdukları yakın ilişkiyle ailelerin güvenini kazanan uzmanlar, güler yüzlü hizmetleri, samimi duygularıyla devlet ile vatandaş arasındaki bağın sıkılaşmasına katkı sunuyor.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıklarının, mağdur ya da ihtiyaç sahibi kesimlere ulaşarak desteğini sürdürdüğünü söyledi.



Bu kapsamda yaşlı, engelli, ağır ekonomik yoksulluk içinde olanlar ile terör mağduru aileleri ziyaret ederek sorunların çözümüne yardımcı olduklarını anlatan Aksoy, "Bakanlığımız, devletin şefkat eli, merhamet yüzü ve kimsesizlerin kimsesidir." dedi.



"Vatandaşların yüreklerine dokunduk"



Yeni doğan bebeklere ve annelerine de yardımcı olmaya çalıştıklarını aktaran Aksoy, "Bakanlığımız sosyal devlet ilkesinin gereği olarak risk grubunda bulunan vatandaşlarımızın yüreklerine aracılığımızla dokunarak bütün hizmetlerini sürdürüyor. 24 saat esasıyla çalışıyoruz. Devletimiz, mağdurların güler yüzü ve umudu oldu. Ailelerimizin her zaman yanındayız." diye konuştu.



Aksoy, ASDEP kapsamında sosyal hizmete ihtiyaç duyan bütün ailelerinin yanında olduklarını ve psikososyal destek sağladıklarını anlattı.



ASDEP hakkında bilgi veren Aksoy, "Bu program bir aile hekimliği uygulamasıdır. Her ailenin bir psikoloğu var. Muş ve ilçelerimizde sahada çalışıyoruz. Hakkari, Yüksekova, Cizre ve Sur'dan gelen 376 terör mağduru ailemize devletimizin şefkat eliyle dokunduk. Evde bakım hizmetleri, kira ve gıda yardımı ile sosyal yardımlar yapıyoruz." diye konuştu.



"Devletin bize bu kadar sahip çıkacağını hayal edemiyorduk"



Muş'ta yaşayan Mahmut Aksu ise 104 yaşındaki hasta annesi, mide kanseri eşi ile lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki oğluna baktığını ve devletten aldığı destekle geçindiğini ifade etti.



Zor günlerde yakınlarının kendisine ve ailesine sırtını döndüğünü ancak devletin sahip çıktığını vurgulayan Aksu, şu ifadeleri kullandı:



"Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Muş Valiliği aileme sahip çıktı. Artık mağdur değiliz ve sıkıntımız yok. Devlet bize 'şemsiye' oldu. Çocuğum Ankara'da lösemi tedavisi görüyor. Zor bir süreç geçiriyoruz. Bu zor süreçte arkamızda güçlü bir el olduğunu hissediyorum. Çok mutluyuz."