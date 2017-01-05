Devlet Tiyatroları Adıyamanlılar İçin Sahne Alacak

Adıyaman Belediyesi, yetişkin ve çocuklar için sahnelenen tiyatro oyunlarını Adıyamanlılarla buluşturuyor.



Sosyal belediyecilik anlamında kültürel etkinliklere büyük önem veren Adıyaman Belediyesi, yetişkin ve çocuklar için sahnelenen toplamda üç tiyatro oyununu Adıyamanlılarla buluşturacak.



Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Trabzon Devlet Tiyatroları tarafından çocuklar için sahnelenen 'Bayram Yeri' ve yetişkinler için sahnelenen 'Midas'ın Kulakları' adlı oyunlar ile Van Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen 'Hıdrellez' adlı oyun Adıyamanlı tiyatro severlerin beğenisine sunulacak.



Tiyatro oyunlarına tüm Adıyamanlıları davet eden Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, seri bir şekilde sahnelenecek olan oyunların ilkinin Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan 'Bayram Yeri' isimli çocuk oyunu olduğunu dile getirerek, 6-7 Ocak tarihlerinde saat 11.00'da Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahneleneceğini belirtti.



İkinci oyun olan ve yine Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan 'Midas'ın Kulakları' adlı oyununda yine 6-7 Ocak tarihlerinde saat 20.00'da yine Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenecek.



Van Devlet Tiyatrosu tarafından 10-11 Ocak tarihlerinde saat 19.30'da sahnelenecek olan 'Hıdrellez' adlı oyunun da Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenecek.



İlk olarak geçen sene geldikleri Adıyaman'dan büyük bir memnuniyetle ayrıldıklarını ve bundan dolayı bu yılda Adıyaman'da yeni oyunlar sahneleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Trabzon Devlet Tiyatroları Bölge Müdürü Uğur Keleş, tüm Adıyamanlıları sahneleyecekleri oyunlara davet etti.



Adıyaman'ın kültürüyle ve insanıyla kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu da dile getiren Keleş, "Adıyaman Belediyesi yönetimi kültürel etkinliklere büyük önem veriyor. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. İlk olarak geçen yıl yine Adıyaman Belediyesi'nin davetlisi olarak geldiğimiz Adıyaman'da büyük bir ilgiyle karşılaşmıştık. Sanata olan bu özverisinden dolayı Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu'yu tebrik ediyorum. Çok önemli bir iş yapıyorlar, çünkü her sorun ancak sanatla aşılır. Sanat bütün kötülükleri yok edecek bir güce sahiptir. Bu anlamda Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu Bey başta olmak üzere, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İskender Korkut'a diğer yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN