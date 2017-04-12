Devlet Sanatçısı Sürelsan Mezarı Başında Anıldı

"Sandal", "Güle Sor Bülbüle Sor" gibi eserleri Türk musikisine kazandıran devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan, vefatının 19. yılında Antalya'daki mezarı başında anıldı.



Uncalı Mezarlığı'nda düzenlenen anma programda Türk müziğine bilimsel araştırmaları, yayınları, konferansları ve eğitimciliği ile hizmet veren Sürelsan için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.



1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanı alan, 1998 yılında Antalya'da hayata veda eden, adı Büyükşehir Belediyesine bağlı konservatuvara verilen sanatçıyı anma programına, konservatuvarın hocaları, öğrencileri ve yakınları katıldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, anma programının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sandal", "Güle sor, bülbüle sor","Çekmiyor yar-ı sitemkar hayli demdir nazımız" gibi unutulmaz eserleri Türk musikisine kazandıran Sürelsan'ın Türkiye ve dünya için önemli bir değer olduğunu söyledi.



Sürelsan'ın müzik hayatına kattığı değerin "dillere destan" olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:



"Vefatının 19. yılında Türk sanat müziğinin değerli önemli üstadını rahmetle anıyoruz. Türk sanat müziğinin tarihçesini Antalya'mıza en iyi anlatan üstatlardan biri olarak kabul ediliyor. 1978'de Antalya'ya yerleşen üstat, 20 yıl boyunca Antalya musikisinin gelişmesine katkı sağladı. Antalya'mıza renk kattığını tüm sanatseverler yakından bilmekte. Her şeyden önce bir devlet sanatçısıydı."