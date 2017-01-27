Devlet Kurumunun Görüldüğü Yapıyı Ortaya Çıkarmaya Çalıştık'

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Erciş Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, ilçedeki iş adamlarıyla bir araya geldi.



Yaşar, Erciş Öğretmen Evi'nde iş adamlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, birlikteliğin önemini vurguladı.



Baharda birçok etkinlik ve projeyi hayata geçireceklerini belirten Yaşar, 11 Eylül'den bu yana belediyenin kurumsal yapısını düzeltmeye çalıştıklarını belirtti.



Yaşar, şöyle konuştu:



"Yöneticisinin belli olmadığı, karar mekanizmalarının anlaşılmadığı bir yönetim yapısından, vatandaşın baktığında devletin bir kurumunu görebileceği belediye yapısını ortaya çıkarmaya çalıştık. Başındaki adamın, kararların nasıl, kimler tarafından alındığının belli olduğu, bütün yönetim basamaklarının önceden planladığı, açıklandığı ve herkes tarafından bilindiği ve halkın da içine girdiği zaman orada kendini bulduğu, sahiplendiği, bir derdini anlattığında o derdin en azından çözülmediyse bile hangi basamaklardan geçerek işlendiği, gördüğü bir belediye oluşturmaya çalıştık. Bu çok önemli çünkü insanları ortak etmezseniz o kurum yabancılaşır. Yabancılaşınca da halktan kopunca da bu sefer hedeflediği hizmeti verse ve çok fazla yatırım yapsa bile vatandaş memnuniyeti yaratamadığı için başarısız bir yönetim olur."



"Önemli mesafe katettik"



Görevlendirme yapıldıktan sonra öncelikle belediyenin kurumsal yapısını yeniden ele aldıklarını ve şekillendirdiklerini vurgulayan Yaşar, halka doğrudan hizmeti verebilmek için kurumu baştan aşağı yeniden tasarladıklarını ifade etti.



Bu konuda önemli mesafe katettiklerine dikkati çeken Yaşar, artık Erciş Belediyesine gelen vatandaşın kapıdaki güvenlikçi ve danışmadan başlayarak devleti gördüğünü anlattı.



Yaşar, "Devleti görüyor derken, devletin ciddiyetini görüyor. Kendisiyle ilgilenilebileceğini, sorunun ciddiye alınabileceğini görebiliyor. Ben o kanaatteyim. Daha da iyi olacak inşallah." dedi.



Bu yıl daha çok alt yapı eksiklerinin giderileceğini yol, park, bahçe, kafeterya, yürüyüş, spor alanları gibi 14 ana projeyi yaşama geçireceklerini anlatan Yaşar, bu hizmetlerin vatandaşın günlük hayatını kolaylaştıracağını, 2018 de ise hedeflerinin belediyeyi modern hizmete ulaştırmak olduğunu bildirdi.



Belediyede "beyaz masa" sistemini geliştireceklerini, böylece vatandaşın tek noktaya dilekçesini sunarak sonucu oradan alacağını kaydeden Yaşar, bunun 2018 yılında yaşama geçirileceğini dile getirdi.



- "İlçede güven hakim oldu"



Yaşar, Erciş'in en büyük sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu, bu konuda ilçedeki esnafın direnç gösterdiğini aktardı.



İlçede gösterilen dirence rağmen vatandaşın kafasında kentsel dönüşümle ilgili bariyerlerin yıkıldığı değerlendirmesinde bununan Yaşar, 2017 de kangren haline gelmiş sorunların çözümü için çalışacaklarını belirtti.



Yaşar, Erciş'in bu yıl güvenli bir ortama kavuştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Erciş'e güven verdik mi? Hepiniz dükkanınızı daha güvenle açıyor musunuz? Sokakta daha bir huzurla gezebiliyor musunuz? Ama daha sıfırlanmadı. Türkiye'de terör sıfırlanmadı ki burada da sıfırlansın. İnsanları haraca bağlayan, insanları yargılayan, bu ilçeye kök söktüren azınlık vardı. Şimdi bu azınlığın çok büyük kısmı cezaevinde. Çok büyük kısmı tasfiye oldu gitti. Bütün bu kafamızdaki şeyleri yapabilmemiz için güvenlik ortamı gerekiyordu. Bu güvenlik ortamını da çok şükür yüzde 90 sağladık. Tabiri caizse bundan sonra hamallık yapacağız."



Yaşar, sokakları daha güvenli, çatışmanın ve göçün olmadığı bir ilçe yaratmak için kafa birliğine ihtiyaç duyulduğunu, bunun eyleme dönüştürmek gerektiğini ifade etti.



Yaşar, "Erciş şu anki halini hak etmiyor. Ercişli değilim bir süre görevimi yapıp gideceğim. Arkamda böyle bir Erciş kalsın istemiyorum. Yıllar sonra Erciş'i bugünkü tablo ile hatırlamak istemiyorum. Göreve başlarken 'Doğu'nun incisine gidiyorum' diye yazmıştım. Hala o görüşteyim. Yalnız o inciyi daha da parlatmamız gerekmekte." diye konuştu.