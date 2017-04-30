Devlet Korumasındaki Çocuklar Şenlikte Buluştu

Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneğinin (KOREV) düzenlediği şenlikte, devlet koruması altındaki çocuklar çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.



KOREV tarafından, Atılım Üniversitesi kampüsünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi gönüllüleri ve Atılım Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen şenliğe, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bestami Erkoç ve beraberindeki yetkililer ile devlet koruması altında Sevgi Evleri'nde yaşayan çocuklar katıldı.



Şapka tasarımı, keçe çalışması, tişört ve yüz boyama, balon ve kukla gösterisi, animasyon gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği şenlikte çocuklar için klasik müzik dinletisi de sunuldu.



Program, çocuk halk dansları gösterisiyle son buldu.